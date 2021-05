Cogorno: il grazie e una targa del Comune alla Croce Rossa

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Sabato 8 maggio, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, il comune di Cogorno ha consegnato una targa alla sezione locale della pubblica assistenza. Con una sentita cerimonia di consegna, il Sindaco di Cogorno Gino Garibaldi, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, ha voluto esprimere un ringraziamento ai volontari per il servizio svolto quotidianamente, soprattutto durante l’emergenza sanitaria.

“Un ringraziamento sentito e doveroso al presidente e a tutti i volontari della Croce Rossa Italiana di Cogorno in occasione di questa giornata mondiale – ha dichiarato il Sindaco Gino Garibaldi -. Una targa che vuole sottolineare l’impegno quotidiano anche durante questo momento molto particolare per la vicinanza espressa nei confronti dei cittadini con i servizi di assistenza domiciliare e con l’allestimento del punto vaccinale nella propria sede; quest’ultimo, un servizio, svolto in maniera ottimale e molto apprezzato da tutti”.