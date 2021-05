Camogli: venerdì Consiglio comunale

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio comunale di Camogli è convocato, da remoto, venerdì 14 maggio alle ore 17.30. Ordine del giorno:

1 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 55/2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

2 Approvazione del piano finanziario della Tari e delle tariffe per l’anno 2021

3 Debiti fuori bilancio dell’importo di euro 749.548,15. Riconoscimento di legittimità ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000

4 Interpellanza del consigliere comunale Claudio G. Pompei: “Richiesta se si

ritiene opportuno intervenire e in quali tempistiche per risolvere alcune

problematiche nella zona di Bana, via Chiesa Vecchia di Bana per pulire la sede stradale, verificare alcuni cedimenti, prevedere sfalci ed installare specchi che aiutino nelle manovre delle auto”.