Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

In occasione dei lavori di smontaggio di una gru, la circolazione in via Molfino, all’altezza del civico 18, dalle ore 22.00 del 13/05/2021 e sino alle ore 5.30 del 14/05/2021, è vietata a tutti i veicoli, con l’eccezione dei veicoli della ditta incaricata dei lavori.

ordinanza n.46 del 10.05.2021