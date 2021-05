Bandiera Blu: sei le nuove spiagge segnalate

Dall’ufficio stampa di Assonat, Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici, riceviamo e pubblichiamo

Aumento significativo dei marina – sono ben 81 le strutture – che potranno issare sul pennone il prestigioso vessillo della Bandiera Blu 2021; questo il dato ufficiale comunicato dalle dalla FEE Italia durante la cerimonia di conferimento delle Bandiere Blu.

“Il riconoscimento assegnato a 81 strutture portuali turistiche – dichiara Luciano Serra Presidente Assonat – è un importante risultato che rappresenta un segno di consolidamento e continuità dei marina premiati per qualità, sostenibilità e servizi rispetto ai 75 dello scorso anno”.

“Questo testimonia l’attenzione e la determinazione nella direzione già avviata e sempre più presente nella portualità turistica con le strategie di gestione del territorio e inoltre l’impegno, la volontà e la filosofia nel promuovere progetti per un turismo eco-sostenibile, al fine di perseguire e sviluppare la ricerca continua nel miglioramento della qualità nei servizi erogati nel pieno rispetto dell’ambiente e nella piena convinzione che sia una delle caratteristiche vincenti per valorizzare e per mantenere la portualità turistica italiana ai vertici europei. Questo – conclude Serra – è un momento fondamentale per contribuire alla ripresa della risorsa Turismo anche con la voce nautica, che nell’ambito del turismo del mare e delle acque interne con i marina rappresenta per il diportismo un’avventura esperienziale unica nella scoperta e conoscenza dei luoghi e paesaggi caratterizzati da storia, arte, cultura, artigianato, prodotti tipici”.