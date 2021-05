Toti: “Decollo turismo, ora eliminiamo il coprifuoco”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Se il Paese vuole ripartire dobbiamo eliminare il coprifuoco. E dobbiamo farlo adesso perché tra due settimane potrebbe essere troppo tardi: l’Europa è già ripartita, i dati sulla diffusione del virus anche in questo weekend sono incoraggianti, non possiamo più aspettare e rischiare di compromettere la stagione turistica. Lo stop al coprifuoco, secondo i dati di Coldiretti, può salvare 11,2 miliardi di spesa turistica degli stranieri in Italia durante l’estate. La Liguria è pronta, vuole tornare a vivere e ad essere protagonista della ripartenza: basta coprifuoco”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

Per quanto riguarda i dati odierni, prosegue il trend di diminuzione dei contagi da covid-19 in Liguria con 152 nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 5.707 tamponi di cui 4.067 molecolari e 1.640 test antigenici rapidi. Cala il numero di ospedalizzati (-7) con il numero di pazienti ricoverati nei reparti di media intensità di cura che si mantiene complessivamente sotto le 400 unità (384 letti occupati). Sono 52 i pazienti in terapia intensiva.

Scende anche il numero di persone che non ce l’hanno fatta: due i decessi registrati ieri di due donne di 85 e 86 anni.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la Liguria ha raggiunto il 93% delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate. Sono oltre 700mila (707.084) i vaccini somministrati ad oggi, di cui 3.249 nelle ultime 24 ore (3.028 vaccini a mRNA Pfizer o Moderna e 221 vaccini a vettore virale Astrazeneca o J&J).

La prossima settimana, tra il 10 e il 16 maggio, sono previste ulteriori consegne per complessive 74.220 dosi complessive. In particolare, sono attese 53.820 dosi Pfizer (mercoledì 12 maggio) mentre sabato 15 sono attese 9.100 dosi di Moderna, 7.300 dosi di Astrazeneca e 4mila dosi di Johnson e Johnson.

Dalle 23 di domani, lunedì 10 maggio, inoltre potranno accedere alla prenotazione attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it anche i liguri nella fasce di età 55-59 anni (da martedì 11 anche attraverso gli altri canali) mentre per il personale scolastico (docente e non docente), le prenotazioni cominceranno dalle ore 8 di mercoledì 13 maggio, chiamando al numero verde 800 938 818: le vaccinazioni saranno programmate nelle giornate successive. Su circa 29mila appartenenti a questa categoria, sono 16.406 le persone ancora da vaccinare.

I DATI DELLE PRENOTAZIONI:

In totale ad oggi risultano 398.853 persone prenotate attraverso la piattaforma di Liguria Digitale*

Vulnerabili Under 60 (categoria attiva da venerdì 7 ore 23)

Le persone vulnerabili under 60 prenotate sono 3.405

Asl1 263

Asl2 248

Asl3 2030

Asl4 267

Asl5 597

Gravi disabili

Le persone prenotate con disabilità grave sono 3.260

Asl1 298

Asl2 613

Asl3 1.737

Asl4 245

Asl5 367

60/64 anni

Le persone prenotate per la fascia 60/64 anni sono 36.131

Asl1 4.175

Asl2 6.118

Asl3 17.180

Asl4 3.354

Asl5 5.304

65/69 anni

Le persone prenotate per la fascia 65/69 anni sono 35.843

Asl1 4.405

Asl2 6.389

Asl3 16.683

Asl4 3.543

Asl5 4.823

70/74 anni

Le persone prenotate per la fascia 70/74 anni sono 54.291

Asl1 5.743

Asl2 10.608

Asl3 24.536

Asl4 5.086

Asl5 8.318

75/79 anni

Le persone prenotate per la fascia 75/79 anni sono 48.399

Asl1 4.299

Asl2 10.032

Asl3 21.905

Asl4 4.376

Asl5 7.787

Over 80

Le persone prenotate over80 sono 96.065

Asl1 12.356

Asl2 19.909

Asl3 51.290

Asl4 7.945

Asl5 4.565

Ultravulnerabili

Per quanto riguarda gli ultravulnerabili le persone prenotate dal Cup ad oggi sono 58.915, su un totale di 64.423 prenotabili indicato fino ad oggi dai medici di medicina generale

Asl1 6.643

Asl2 8.917

Asl3 31.025

Asl4 5.126

Asl5 7.204

Medici di medicina generale

Le persone prenotate dai medici di medicina generale sono 59.635, di cui 12.812 in corso di rimodulazione per adeguamento a nuove disposizioni ministeriali

Farmacie

Le prenotazioni per vaccinarsi in farmacia ad oggi sono, per tutta la Liguria, 20.263

Asl1 1.695

Asl2 3.719

Asl3 9.645

Asl4 1.954

Asl5 3.250

*Il totale è dato dalla somma delle categorie di cui trovate il dettaglio per Asl a cui sono stati aggiunti alcuni casi che non rientrano in queste fasce (ad esempio alcuni lavoratori transfrontalieri e gli appuntamenti recuperati dopo la cancellazione avvenuta a marzo a seguito della sospensione di Astrazeneca)