Sesta Godano: il torrente Gottero sarà messo in sicurezza

di Guido Ghersi

Il Comune di Sesta Godano, in Val di Vara, guidato dal sindaco Marco Traversone, ha in cantiere una serie di lavori pubblici.

Infatti sono iniziati i lavori per un parcheggio che sorgerà a due passi dal centro, nell’area ora occupata dal capannone dei mezzi di servizio della Provincia, la stessa, in questo mese provvederà ad avviare la costruzione di un nuovo fabbricato destinato al ricovero dei propri mezzi operativi, in un terreno ottenuto in permuta dal Comune.

Inoltre Sesta Godano, è stato l’unico della provincia spezzina, ad ottenere i fondi richiesti nel territorio della vallata, infatti, quanto prima giungeranno 76.200 mila euro cui il Comune potrà affidare la progettazione dei necessari lavori per la sistemazione del torrente Gottero, il principale affluente del Vara. L’Amministrazione Comunale dovrà affidare la progettazione entro la metà di giugno di quest’anno.