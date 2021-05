Riomaggiore: spiaggia di Fossola, la più romantica d’Europa

di Guido Ghersi

Il sito on-line “Viaggi News.com”, ha indicato la spiaggia della località Fossola a Riomaggiore, nelle Cinque Terre, la più romantica d’Europa. Ricca di pietre, ciottoli levigati dal mare, e la natura selvaggia della zona, immersa nella macchia mediterranea, la spiaggia oltre ad essere frequentata dagli indigeni e dai turisti che visitano o soggiornano nel paese, è ubicata nella zona più a levante del borgo, in una piccola baia chiusa tra il paese e il promontorio di Punta Montenero. e per raggiungerla occorre scendere al porticciolo e proseguire verso sinistra sulla piccola piazza panoramica per poi scendere la scalinata che porta sull’arenile di Fossola.