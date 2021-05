Riomaggiore: operatori turistici a scuola di allerta

di Guido Ghersi

L’Amministrazione Comunale di Riomaggiore, guidata dal sindaco Fabrizia Pecunia, in collaborazione con la Regione Liguria e la “Fondazione Cima”, nell’ambito del progetto pilota dedicato alle Cinque Terre, ha indetto un percorso formativo per amministratori, tecnici ed operatori turistici, al fine di rafforzare le conoscenze sulle tematiche relative alla gestione di allerta-alluvioni, in termini di protezione civile. Il percorso, che è durato circa un mese, ha visto la partecipazione di molte associazioni ed operatori.