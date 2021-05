Regione: “Terrorismo, il pensiero a chi ha perso la vita”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Oggi ricordiamo le vittime del terrorismo, nel giorno in cui ricorre l’anniversario dell’assassinio di Aldo Moro. Pagine buie della nostra storia che non bisogna mai dimenticare. Il nostro pensiero è rivolto a chi ha dato la propria vita per difendere la democrazia e i nostri valori fondamentali che non dobbiamo mai dare per scontati. Un insegnamento prezioso soprattutto per le nuove generazioni”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.