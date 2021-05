Rapallo: Fratelli d’Italia e la festa della mamma

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianciriceviamo e pubblichiamo

Favorire l’occupazione femminile, aumentare il numero di asili nido, supportare la natalità con incentivi e sgravi fiscali, prolungare la durata dei congedi obbligatori per la maternità fino al primo anno di vita del bambino: la Festa della Mamma ci ricorda quanto la politica possa e debba ancora fare per tutelarle e sostenerle come meritano.

Insieme all’amico Michele Scandroglio ho portato il mio saluto all’iniziativa di Fratelli d’Italia, alleato prezioso e leale nella maggioranza che guida la Liguria, impegnato in una raccolta firme in piazza Cavour, a Rapallo, organizzata dal presidente del Circolo Territoriale, Gianni Arena, e dalla vice, Monica Debè. Auguri a tutte le Mamme, fari della nostra vita!