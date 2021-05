Rapallo: dalle 16.30 rallentamenti in A-12 fino a Nervi

In periodo di covid è stato un fine settimana da favola, una boccata di ossigeno che non può certo ripagare le perdite di un anno, ma offre la speranza di un ritorno alla normalità. Tantissimi ospiti sui lungomare, nei centri storici, sulle spiagge, lungo i sentieri, nei bar e nei ristoranti. Ma in genere attenti all’uso della mascherine. A riprova probabilmente che se si fosse puntato subito sulla prevenzione individuale, si sarebbe potuto limitare le chiusure e limitare i gravi guasti all’economia.