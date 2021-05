Chiavari: Marianna De Micheli a Calata Ovest

Da Marina di Chiavari – Calata Ovest riceviamo e pubblichiamo

Dopo essere salpata da Ventimiglia per dare avvio alla sua avventura, il giro d’Italia in barca a vela in solitaria (in compagnia di Jingjok, il suo gatto, Marianna De Micheli ha scelto di tornare a Marina di Chiavari – Calata Ovest, che sarà il suo quartier generale nei prossimi giorni . L’attrice e velista, che molti ricordano come la cattiva Carol Grimani nella soap opera di Mediaset “Centovetrine”, aveva già fatto tappa a Chiavari nel mese di febbraio, come tappa di avvicinamento al suo porto di partenza, all’estremità occidentale della Liguria. Il suo viaggio è anche un lungo racconto delle città e delle realtà portuali dove attracca, attraverso piacevoli video che pubblica sul suo canale You Tube, seguito da centinaia di follower, così come i suoi canali social. <L’Italia è un molo che si slancia in mezzo al mare e i porti sono luoghi meravigliosi pieno di storie e personaggi, che voglio raccontare> spiega la velista. De Micheli armata di telecamera ha già raccolto diverso materiale sulla “Città dei Portici”, che racconterà nella “puntata” del suo “Mollo gli ormeggi” di domenica prossima. <Trovo che Chiavari sia un città bellissima, piena di storia, curiosità e sorprese. Sono stata accolta con grande affetto e simpatia e per questo ho deciso con piacere di tornare qui>.

Marianna e Jingjok, con la loro barca a vela di 9 metri, Maipenrai, navigheranno lungo tutta la costa italiana, di porto in porto, di rada in rada, sino a Trieste.