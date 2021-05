Camogli: ore 9.30, caccia al tesoro al posto auto

Traffico: un provino per l’estate. Questa mattina alle 9.30 carosello di auto tra la zona del Teatro Sociale e l’Hotel Cenobio dei Dogi a caccia di un posteggio libero. Tutti occupati fin da ieri. La costruzione della passerella in via Bettolo ha eliminato, non è dato sapere se provvisoriamente o definitivamente come credono alcuni, i posti auto esistenti. Il cantiere dei box privati interrati ha ottenuto incredibilmente un nuovo accesso che facilita il lavoro ma penalizza cittadini, ospiti e di conseguenza i commercianti. Inoltre una vasta area del cantiere risulta inutilizzata il sabato e la domenica, giorni in cui potrebbe essere destinata a posti auto. Aggiungiamo che in via Bettolo, nei pressi della gru, esiste un ingresso pedonale riservato al cantiere; basterebbe che i primi tre metri fossero adibiti a passaggio pubblico per consentire ai pedoni di immettersi nei giardini evitando di camminare in mezzo alla strada (come avviene normalmente) o evitando slalom per raggiungere gli attraversamenti pedonali (in sicurezza).

Il secondo accesso al cantiere impedisce di ridisegnare le aree blu eliminando l’ormai inutile passaggio pedonale

Il vecchio accesso al cantiere da cui si potrebbe raggiungere la nuova zona di scavo

Parte dell’area inutilizzata che nel fine settimana potrebbe ospitare auto

Ancora il nuovo accesso al cantiere





Cartelli che per agevolare il transito dei mezzi sottraggono due posti pubblici (e a pagamento)

La radice di un albero e un new jersey “rubano” un posto auto





Questa aiuola spartitraffico sottrae altro spazio