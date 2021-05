Turista scivola, rapido intervento del Soccorso alpino

Dal Socorso Alpino Ligure riceviamo e pubblichiamo

Mentre era in gita su un sentiero nei pressi di Campiglia una donna è scivolata e cadendo si è procurata una dolorosa contusione ad un braccio, una sospetta frattura al polso sinistro e varie ferite anche al viso. La donna di 58 anni di Bolzano è stata soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino Liguria di presidio sul territorio, per questo motivo l’intervento si e’ risolto in breve tempo riportandola sulla strada dove l’ambulanza l’ha accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di La Spezia.