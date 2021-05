Sesta Godano: velocità ridotta dei mezzi in centro

di Guido Ghersi

Il Comune di Sesta Godano, in Media Val di Vara, interviene sul rettilineo che attraversa il centro abitato perché le auto vanno troppo forte.

Così è stato creato un attraversamento pedonale rialzato che dovrebbe ridurre la velocità dei mezzi. E’ stato deciso di intervenire a seguito delle continue lamentele di residenti e turisti circa il transito ad elevate velocità, soprattutto durante le ore notturne in Via Roma, in una strada dove peraltro, già da tempo, vige il limite massimo di velocità di 40 km. orari. L’attraversamento pedonale rialzato sarà installato all’incrocio tra Via Roma e Via Cà Verzone, sperando che convinca gli automobilisti a ridurre la velocità.