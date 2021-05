‘Santa’: a Ghiaia mare non balneabile; nuovo prelievo

Nel Levante ligure, a parte un divieto di balneazione cautelativo emesso dal sindaco di Vernazza per lavori, l’unico punto non balneabile, rilevato da Arpal, è a Santa Margherita Ligure in località Ghiaia. Un successivo prelievo di campioni potrà segnare il ritorno alla normalità. Non è la prima volta che si verifica un cattivo stato di salute del mare a Ghiaia o a levante, verso i Cavalieri Malta. Chiariamo che in questi ad intervenire, in maniera definitiva, dovrebbe essere Iren. Certo occorre chiarire le cause ed intervenire materialmente per eliminarle.