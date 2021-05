Riviera piena come un uovo, scoppia la voglia d’estate

Il sole è il migliore sponsor del turismo rivierasco. Una autentica folla, annunciate dalle code in uscita dall’autostrada, ha raggiunto ogni località assediando posteggi, lungomare, battelli, bar, ristoranti con spazi esterni. E la pandemia? Diciamo che le norme sembrano rispettate; quasi tutti indossano la mascherina correttamente. Una giornata come quella di oggi è forse la dimostrazione che un governo lungimirante poteva salvare salute ed economia. Per gli operatori turistici comunque oggi è stata una giornata che ha acceso la speranza.