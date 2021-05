Regione: la giornata della Croce Rossa, gli striscioni

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

E’ esposta sulla facciata del palazzo regionale di Piazza De Ferrari la bandiera della Croce Rossa Italiana Liguria in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa che si celebra oggi, 8 maggio, anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant.

“Una divisa che è diventata simbolo di altruismo, dedizione e aiuto in tutto il mondo – ricorda il presidente Toti – Quei colori oggi abbracciano anche il palazzo della Regione per dire grazie ai volontari della Croce Rossa, in prima linea sempre e soprattutto durante la pandemia. Ovunque per chiunque. La Liguria è orgogliosa di tutti voi”.