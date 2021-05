Regione: 4.700.000 per finanziare nuovi progetti

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichi

Ulteriori 4,7 milioni in ricerca e sviluppo. È quanto deliberato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, in favore del bando “Poli di Ricerca ed Innovazione”. “Favorire la competitività dei territori con contributi a fondo perduto a sostegno di investimenti in progetti di ricerca e sviluppo è uno degli obiettivi che, come amministrazione regionale regionale, ci siamo posti da tempo e che, in questa fase storica di pandemia, assume un ulteriore elemento di rilevanza – spiega l’assessore Andrea Benveduti – Grazie a questo rifinanziamento, andiamo a finanziare nuovi importanti progetti di grandi, piccole e medie imprese liguri associate ai poli regionali che porteranno ricadute su tutto il nostro territorio regionale”.

Si ricorda che il bando regionale, gestito da Filse e rientrante nell’asse 1.2.4 del Por Fesr 2014-2020, disponeva di un plafond iniziale di 10 milioni di euro, con contributi a fondo perduto a copertura massima del 70% dell’investimento per la realizzazione di progetti per le imprese aggregate ai Poli Tecnologici di Ricerca ed Innovazione, con il coinvolgimento altamente qualificato di Università ed enti di ricerca