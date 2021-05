Recco: sfratto dall’alloggio gestito da Arte

Nella determina non si parla di sfratto ma di “decadenza dall’assegnazione di alloggio Erp di proprietà di Arte”. Accade a Recco dove un inquilino ha accumulato un debito di oltre 12.000 euro e dove ogni tentativo di fare un piano di pagamento è stato vanificato

Di seguito la determina che spiega la complessa situazione.

*****

CONSIDERATO che a partire dall’anno 2012 risultano agli atti svariate note ricevute da A.R.T.E circa la situazione di morosità dell’inquilino stesso;

DATO ATTO che, in considerazione della complessa situazione socio-sanitaria del nucleo familiare di che trattasi, i servizi sociali del Comune di Recco hanno tentato più volte di avviare un intervento di attivazione sociale e sostegno del nucleo finalizzato alla riduzione del debito fino alla sua completa estinzione;

RILEVATO che i tentativi di presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali non sono andati a buon fine e non vi stata alcuna attivazione dell’inquilino per il pagamento di quanto dovuto;

ACCERTATO che,malgrado reiterati inviti e solleciti come risulta dalle note conservate agli atti relativamente alla necessità di rispettare le scadenze contrattuali e di provvedere pertanto al pagamento dei canoni di locazione,anche attraverso la possibilità di procedere ad una rateizzazione del debito pregresso ed un concomitante inizio del pagamento dei canoni a partire dal mese di maggio 2016,nulla è cambiato nel comportamento omissivo da parte dell’assegnatario

RILEVATO che alla chiusura contabile del 20 settembre 2020 la somma dovuta a causa di morosità nel pagamento dei canoni da parte dell’inquilino A.R.T.E. n. 107540 era pari ad € 12.374,27;

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. f)e j), e art.19 comma 4 della Legge 10/2004 e ss.mm.ii.il Comune dispone la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio nei confronti del nucleo assegnatario che sia incorso in ripetute violazioni delle condizioni sopra indicate;

DATO ATTO pertanto che è stata avviata la procedura di decadenza dall’assegnazione, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett.f) e art. 19, comma 4 della Legge Regionale n. 10/2004 e ss.mm.ii., nei confronti dell’assegnatario dell’alloggio, posto in via della Nè n. 11/4 codice inquilino A.R.T.E. n. 107540;

CONSIDERATO: -che, con comunicazione di avvio del procedimento nota prot. n. 22480 del 13/10/2020, si provvedeva alla contestazione degli addebiti all’assegnatario (codice inquilino A.R.T.E. n.107540) ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett f) e art.19, comma 4, LR. 10/2004e ss.mm.ii, assegnando il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni;-che la comunicazione di che trattasi è stata inviata all’assegnatario con raccomandata A.R. e che la stessa’ è stata ritirata dall’assegnatario (codice inquilino A.R.T.E.n.107540) in data 23/10/2020 come risulta dalla ricevuta di ritorno conservata agli atti;

PRESO ATTO che, nei termini fissati, l’interessato non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni a quanto contestatogli;

VISTOl’art. 16, comma 3, della L.R. 29/6/2004, n. 10 e ss.mm.ii. e l’articolo 27, comma 4, “procedimento di annullamento e decadenza -morosità” del vigente Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP, in forza del quale il Comune emette provvedimento di decadenza dall’assegnazione che costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l’immobile ed in forza del quale viene concesso un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per il rilascio dell’alloggio libero e vuoto da persone e cose;

DATO ATTOche il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio comunale;

RICHIAMATE: delibera di Consiglio comunalen. 15 del 30-03-2021 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2021/2023. Programma triennale delle opere pubbliche. Approvazione”, esecutiva; la deliberazione di Giunta comunale n. 1 dell’8/01/2021 ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2021. Assegnazione provvisoria risorse ai Responsabili dei Servizi” che ha assegnato il PEG provvisorio.

DATO ATTO, altresì,che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Servizi alle persone per effetto delle seguenti disposizioni e provvedimenti:

DETERMINA

1 di dichiarare, per i motivi esposti in premessa e secondo quanto indicato nella scheda allegata sub “A” al presente provvedimento, la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio per morosità, ai sensi dell’art. 16, della Legge Regionale n. 10/2004, e ss.mm.ii. e di disporre il rilascio dell’alloggio di ERP nei confronti dell’assegnatario dell’alloggio di via Della Né 11/4, codice inquilino A.R.T.E. n. 107540 entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

2) di precisare che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 10/2004 e ss.mm.ii. comporta l’inefficacia dell’atto convenzionale di locazione e costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l’immobile;

3) di disporre che l’alloggio dovrà essere rilasciato libero da persone e/o cose, effettuando la consegna delle relative chiavi all’Ente proprietario (A.R.T.E. Genova), entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

4) di disporre altresì’ che,in caso di inottemperanza, previa comunicazione della data di intervento, nei successivi 90 (novanta) giorni l’immobile verrà sgomberato coattivamente,con addebito delle spese relative alle operazioni di sgombero;

5) di precisare che i mobili e le masserizie rinvenuti nell’alloggio e non rimossi a cura dell’esecutato verranno avviati alla distruzione con addebito delle relative spese all’esecutato stesso;

6) di dare mandato al Settore Servizi per la Vigilanza, al Settore Manutenzione e Sicurezza ed all’A.R.T.E. affinché procedano all’esecuzione coatta del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza;

7)di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione;