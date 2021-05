Per i ristoranti è caccia agli spazi esterni. A Recco sono diversi i dehors che stanno nascendo su marciapiedi e carreggiate; con costi dei privati per realizzare pedane o limitare l’area con piante; per il pubblico il problema è l’eliminazione di posteggi, ma di fronte all’attuale situazione economica, questo è un dazio che si dovrà pagare, fino al ritorno alla normalità.

Nelle foto il dehor ricavato in via Ippolito d’Aste davanti ad un ristorante