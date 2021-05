Recco: raccolta rifiuti ‘porta a porta’, incontri informativi

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Fervono a Recco i preparativi per il prossimo avvio del servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” nelle frazioni della città, messo a punto dal Comune in collaborazione con Amiu con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e far crescere la percentuale della raccolta differenziata. Per ragioni legate al COVID ed al rispetto delle norme anti assembramento è stata scelta una modalità che comporta una progressiva attivazione del nuovo servizio. Per questo motivo si partirà dalla zona Est di Recco (via della Nè, via Pastene, via Cotulo, salita della Madonnetta, via Carbonara, salita Bastia, via N.S. del Fulmine, salita Liceti, via Bosco Grande, via Privata Bastia, via Collodari), anche in ragione delle caratteristiche di bassa densità abitativa, e sarà esteso progressivamente alle altre zone della città. Nella mappa della città, in allegato , è evidenziato in rosso l’area al cui interno sarà attivato il sistema del “porta a porta”.

Il primo step è previsto la prossima settimana con tre incontri con i cittadini in modalità virtuale, attraverso la piattaforma Zoom, a cui parteciperanno il sindaco Carlo Gandolfo, l’assessore all’ambiente Edvige Fanin, il responsabile unico del procedimento e un collaboratore esterno che avrà il compito di informare e far conoscere il nuovo sistema di raccolta. Nel corso delle videoconferenze si potranno anche rivolgere domande e richieste di chiarimento. Tutti gli incontri sono in programma alle ore 18.30. Di seguito i link per collegarsi:

– 11 mag 2021 06:30 PM Roma

Short url: https://bit.ly/3tsOaju

ID riunione: 890 2792 4558

Passcode: 038492

– 12 mag 2021 06:30 PM Roma

short url https://bit.ly/3f0WIJl

ID riunione: 851 0215 6313

Passcode: 224527

– 14 mag 2021 06:30 PM Roma

short https://bit.ly/3o0ocCX

ID riunione: 845 0531 2746

Passcode: 175093



Da lunedì 17 al 21 maggio dalle ore 18.30 alle 19.30 saranno organizzati dei meeting in presenza nel corso dei quali verranno spiegate le modalità del nuovo servizio, saranno consegnati i volantini con tutte le informazioni utili per un corretto conferimento dei rifiuti e un kit di raccolta composto da mastelle per il secco, carta, vetro e organico; sacchetti per plastica e le lattine. Presto sarà comunicato ai cittadini residenti nella zona date e luoghi per gli incontri informativi e consegna dell’attrezzatura.”Andiamo verso una completa riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti a Recco – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – è un progetto importante per questa amministrazione in quanto coniugherà il rispetto per l’ambiente e aumenterà nel nostro Comune la percentuale della raccolta differenziata. L’avvio della nuova modalità verrà accompagnata da una incalzante azione di informazione degli abitanti nelle strade interessate anche per coinvolgere i cittadini in questo processo di transizione”.