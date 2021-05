Recco: possesso droga, denunciato un ecuadoriano

Ieri a Genova, una pattuglia di Carabinieri di San Teodoro e Scali, ha denunciato un ecuadoriano di 27 anni abitante a Recco che a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di cocaina, anfetamina e oltre 3 grammi di “eroina”. Successivamente, venivano fermati due senegalesi di 25 e 30 anni, entrambi con pregiudizi di polizia che nel tentativo di eludere il controllo tentavano la fuga. Raggiunti dopo un inseguimento a piedi venivano denunciati in stato di libertà per “resistenza a pubblico ufficiale.”.