RASSEGNA STAMPA. Chiavari, il ritorno al cinema

Oggi, sabato 8 maggio, auguri a Vittore. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: fustigatore (violento censore, critico spietato). Proverbi: “Primo articolo: me ne frego. Secondo: “Mi arrangio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Riaperture: “Mignon di Chiavari, primo giorno al cinema”; “I ragazzi si risolleveranno con un’estate più viva”; “Il Green pass rilancia il turismo”. Vaccini: “Nell’Asl 4 oltre 1.300 in 24 ore”. Emergenza covid: “I nuovi positivi scendono a 4 e i ricoverati sono 25”.

Sestri Levante: sequestro e botte dopo il furto della bici. Sestri Levante: sottopasso ferroviario chiuso, stop in arrivo per le gallerie. Lavagna: tesseramento Anpi. Chiavari: tra i progetti i pannelli per l’A-12. Chiavari: “Nada Cella, speriamo si faccia chiarezza”. Chiavari: lavori a Palazzo Rocca. Chiavari: salvo l’archivio notarile. Chiavari: “We love mons, tutto l’anno al servizio delle mafri”. Chiavari: liceo linguistico, sopralluogo al Luzzati.

Zoagli: la protesta dei consiglieri Solari e Mussi. Rapallo: folla per l’addio a Mario Fazzini. Rapallo: una panchina rossa per Gisella e Francesco. Santa Margherita Ligure: l’arpal boccia il mare di Ghiaia. Portofino: regate e auto d’epoca; ecco come siamo diventati covid-free.

Recco: steward in spiaggia e nuove regole per i surfisti.