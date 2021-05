Dal Circolo Fratelli d’Italia Territoriale Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo invita gli iscritti e i simpatizzanti domani domenica 9 maggio in Piazza Cavour lato via Mameli pedonale dalle ore 10 alle ore 13. Alle ore 10 sarà presente per un saluto il Senatore Ignazio La Russa,Vice Presidente del Senato e uno dei leader più amati di Fratelli d’Italia. Vi invitiamo a partecipare numerosi. Il Direttivo del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia .