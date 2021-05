Con determina dirigenziale del 7 maggio, l’Amministrazione comunale di Rapallo ha disposto nuovi interventi sulle carreggiate cittadine per l’eliminazione di avvallamenti e asfaltature per un importo complessivo di 200.000 euro. Ad eseguire i lavori sarà la ditta “Solari Giuseppe e C sas” di Leivi che ha offerto il maggior ribasso.

Foto archivio