Portofino: regate di primavera, vento da favola

Mare e vento caratterizzano questa fantastica edizione delle regate di primavera tornate a Portofino dopo anni di assenza. Le condizioni meteomarine, a detta dei tecnici, sono state fantastiche specie nelle prime due giornate ed hanno esaltato qualità degli scafi, degli equipaggi e nuove tecnologie. La sfida prosegue domani.

Un tempo i commercianti portofinesi calcolavano il successo di una giornata in base alle code e alle ore di attesa sulla litoranea per arrivare in piazza e trovare un posteggio; oggi l’autosilo era esaurito: un ottimo segnale.