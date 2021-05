Pallanuoto M/ La Pro Recco inchioda il Trieste (13-5)

Dall’ufficio stampa della Pro Recco riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Roncagliolo

A1, Pro Recco – Trieste 13-5

Si chiude con un successo la regular season della Pro Recco: a Punta Sant’Anna i biancocelesti reduci dalla vittoria della Coppa Italia superano anche il Trieste dell’ex Bettini per 13-5. Trascinati da Mandic, autore di cinque reti, i ragazzi di Hernandez, che lascia a riposo Di Fulvio, vanno al cambio campo sul 6-1.

Con Negri tra i pali nella seconda metà di gara, la Pro Recco mette in ghiaccio il match volando sul 9-2 a otto minuti dalla fine. Da mercoledì al via le semifinali scudetto in casa del Savona. Match di ritorno in programma sabato a Recco.

Per il tabellino: https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/campionato-a1-maschile/2020-2021-pn-m/pn-a1-m-preliminary-round-scudetto-2020-2021/pn-a1-m-preliminary-round-scudetto-2020-2021-girone-e.html#/tabellino/19626-3:pro-recco-pallanuoto-trieste.html



Velotto (FotoFlash)