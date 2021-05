Ciclista caduto, l’allarme dato dagli amici (2)

Dai Vigili del fuoco della Spezia, ufficio relazioni esterne riceviamo e pubblichiamo

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana è intervenuta nel tardo pomeriggio odierno su un sentiero nei boschi sopra l’abitato di Falcinello (comune di Sarzana) per soccorrere un sessantenne della zona che durante un giro in mountain bike con un gruppo di amici e caduto dalla propria bici procurandosi alcuni traumi. L’infortunato è stato raggiunto dalle squadre di soccorso le quali lo hanno subito immobilizzato su una barella spinale e poi hanno approntato una superficie sgombra da vegetazione tagliando alcuni arbusti per consentire all’elicottero Drago di vericellarlo a bordo e portarlo cosi al San Martino di Genova.

All’operazione di soccorso hanno preso parte anche personale medico del 118 e volontari del soccorso alpino.