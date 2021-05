Ciclista 61enne cade, in elicottero al San Martino

Dal Soccorso Alpino Speleologo della Liguria riceviamo e pubblichiamo

Ore 18:40 circa i tecnici del Soccorso Alpino Liguria vengono allertati dai VVF per un intervento a Falcinello alture di Sarzana .Un uomo del 61 in sella alla sua MTB ha perso il controllo facendo una brutta caduta e procurandosi diversi traumi . Immediati i soccorsi sul posto , è arrivata una squadra del Soccorso Alpino con sanitario , i VVF e successivamente il medico del 118 . Ottima collaborazione tra le squadre per un rapido recupero con verricello da parte di Drago per il successivo trasferimento al Policlinico San Martino di Genova.