Sestri-Recco: pestaggio e sequestro per bici rubata (2)

Il pestaggio e il sequestro di un imbianchino picchiato e prelevato a forza mentre lavorava in un appartamento alla Lavagnina, non sarebbe dovuto a droga come sospettato in un primo tempo, ma al furto di una bicicletta ad opera dell’imbianchino. Questi, dopo il sequestro – perché di questo si tratta – sarebbe stato portato a Recco dove avrebbe restituito la bicicletta. I carabinieri hanno poi individuato i picchiatori, padre e figlio siciliani, che sono stati arrestati. Nella vicenda avrebbe avuto un ruolo secondario un figlio e fratello dei picchiatori.