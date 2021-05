Sestri: misterioso pestaggio e sequestro di persona, tre fermi

Misterioso e grave episodio a Sestri Levante di cui non esiste ancora una una versione ufficiale. A Sestri Levante, tre giovani siciliani di circa 25 anni, hanno fatto irruzione in un appartamento prossimo al casello autostradale. Avrebbero picchiato a sangue un imbianchino che si trovava all’interno. Poi a viva forza, lo avrebbero costretto a salire su un’auto allontanatasi ad alta velocità verso l’autostrada che ha imboccato. L’episodio non è passatoi inosservato ed è rapidamente scattato l’allarme. I carabinieri hanno rintracciato e bloccato l’auto a Lavagna. I tre, che dovranno rispondere di sequestro di persona, sono in statoi di fermo; l’imbianchino non collaborerebbe con i militari. A questo punto si apre il capitolo ipotesi. Sono in corso gli interrogatori.