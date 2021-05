Riomaggiore: fognatura, al Comune contestato il malfunzionamento

di Guido Ghersi

L’Amministrazione Comunale di Riomaggiore, guidata dal sindaco, Fabrizia Pecunia, da tempo, è nel mirino del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale delle Cinque Terre, per il malfunzionamento della fognatura del capoluogo e della sua frazione di Manarola.

L’Arma ha notificato il verbale per contestare la presunta violazione di un articolo del Testo Unico in materia ambientale legato alla gestione degli scarichi e alla depurazione delle acque nere, inviando lo stesso alla Regione Liguria, che potrebbe sanzionare il Comune con una penale amministrativa di ben 6 mila euro. Ma lo stesso Comune non solo si prepara a ricorrere contro l’eventuale ingiunzione di pagamento ma fa sapere che: “le condotte fognarie, come pure l’impianto di depurazione, non siano sotto la diretta gestione comunale, ma prerogativa di Acam/Acque S.p.A. della Spezia, società del Gruppo Iren.”