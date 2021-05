Regione: in Consiglio i cantieri autostradali

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 11 maggio dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 16

Interrogazione 187 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sulla tutela dei lavoratori residenza sanitaria protetta “G. Mazzini”.

Interrogazione 176 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla fitta presenza di cantieri che interessano la rete autostradale ligure e i gravi rischi di incidente per automobilisti e autotrasportatori.

Interrogazione 201 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla dotazione di ecografi portatili per le squadre di GSAT.

Interrogazione 206 (Claudio Muzio): Sull’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i cittadini residenti nei Comuni della Val Petronio in seguito alla chiusura del casello di Sestri Levante.

Interrogazione 207 (Claudio Muzio): Sui Poli di Guardia medica nel Tigullio orientale, con particolare riferimento al presidio di Sestri Levante a servizio del territorio della Val Petronio.

Interrogazione 208 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle liste d’attesa malattie no-Covid e sospensione attività ambulatoriali.

Interrogazione 203 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulle lunghe liste di attesa e la drastica riduzione di tutte le prestazioni sanitarie in Liguria a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19.

Interrogazione 213 (di iniziativa dei Consiglieri: Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle sospensioni di operazioni e visite.

Interrogazione 210 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul Protocollo per l’attivazione dei punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro.

Interrogazione 34 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul nuovo angiografo dell’Ospedale San Paolo Savona.

Interrogazione 35 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle pensioni in convenzione.

Interpellanza 14 (Giovanni Battista Pastorino, Fabio Tosi): Sulle opere di demolizione e ricostruzione “ex Colonie Bergamasche” sul territorio del Comune di Celle Ligure.

Interrogazione 178 (Giovanni Battista Pastorino): Sulle Commissioni esami di Stato e richiami vaccinali.

Interrogazione 184 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sui requisiti di sicurezza dell’area di costruzione del nuovo Ospedale Felettino di La Spezia.

Interrogazione 199 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sugli aiuti alle famiglie.

Interrogazione 202 (Giovanni Battista Pastorino): Sui percorsi formativi per donne e giovani presso Regione Liguria.

Interrogazione 215 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sulla possibilità di unificare il sistema informatico del Cup Liguria.

Interrogazione 216 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla messa a punto di un Piano straordinario di rafforzamento dell’offerta ferroviaria estiva.

Interrogazione 217 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Enrico Ioculano): Sul ripristino della linea ferroviaria del “Treno delle Meraviglie”.

Interrogazione 218 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul disagio prolungato del percorrimento dell’autostrada A10.

Interrogazione 219 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sull’utilizzo delle somme non spese per i buoni pasto dei dipendenti regionali in “smart working”.

Interrogazione 220 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla pulizia e sulla sicurezza del fiume Roja.

Interrogazione 221 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sul Centro trapianti di fegato dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Interrogazione 21 (Giovanni Battista Pastorino): Sul cantiere ex Pertusola – Comune di Lerici.

Interrogazione 39 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’utilizzo del metodo delle liste di riserva per la vaccinazione del personale scolastico contro il SARS-CoV 2.

Interrogazione 40 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sul poligono di tiro in Pontinvrea.

Interrogazione 41 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sui nuovi convogli ferroviari.

Interpellanza 20 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla trasparenza dei dati campagna vaccinale.