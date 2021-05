Regione: il calendario delle Commissioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

Seduta in videoconferenza lunedì 10 maggio 2021, alle ore 14.30,

ordine del giorno:

1) Audizione, alle ore 14.30 dell’amministratore unico Liguria Digitale, del commissario straordinario di A.Li.Sa. e dei direttori generali delle asl liguri del Policlinico San Martino, del Galliera, dell’ospedale Evangelico Internazionale e dell’Istituto Giannina Gaslini sulle interconnessioni informatiche in ambito sanitario e criticità fra utenti e operatori sanitari.

2) Audizione, alle ore 16.00, con il presidente dell’Associazione Maruzza Regione Liguria, del direttore generale, del direttore sanitario e del responsabile del reparto di Fisioterapia dell’Istituto Giannina Gaslini, dei direttori generali e dei direttori sociosanitari delle ASL stesse e del commissario straordinario di A.Li.Sa., in merito alla presentazione da parte dell’Associazione Maruzza Regione Liguria della proposta di un ambulatorio “Bimbi Per Sempre”.

*****

1° Commissione: antimafia

Seduta in videoconferenza

Martedì 11 maggio 2021, alle ore 16.30

argomento:

– Audizione delle Organizzazioni sindacali regionali in merito all’impatto della criminalità organizzata nel mondo del lavoro; monitoraggio e prevenzione dei fenomeni di illegalità, anche nel settore appalti.

*****

4° Commissione: Territorio; Ambiente

Seduta in videoconferenza

Giovedì 13 maggio 2021, alle ore 10

ordine del giorno:

1) Parere: Legge regionale n.29 del 21 luglio 1983. Criteri e linee guida regionali per l’approfondimento degli studi geologico tecnici e sismici a corredo della strumentazione urbanistica comunale. Adozione delle Linee Guida per la Gestione del Territorio in Aree interessate da faglie attive e capaci

2) Parere: Legge regionale n.29 del 21 luglio 1983. Adozione delle Linee Guida per la Gestione del Territorio in Aree interessate da Liquefazione (LQ) ed approvazione criteri tecnici integrativi

3) Approfondimento in merito al rilascio dell’autorizzazione di ripristino della scogliera – stabilimento “La Marina” di San Michele di Pagana. Sull’argomento si svolgerà l’audizione di Italia Nostra Genova; del Comune di Rapallo, del concessionario Bagni “La Marina” San Michele di Pagana.

*****

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

Seduta in videoconferenza

Giovedì 13 maggio 2021 – alle ore 15

ordine del giorno:

Proposta di legge 61 (Fabio Tosi, Armando Sanna, Luca Garibaldi, Ferruccio Sansa, Giovanni Battista Pastorino, Roberto Arboscello, Selena Candia, Roberto Centi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Paolo Ugolini): Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico in materia di sport). Istituzione della “Dote Sport”. Sulla proposta di legge si svolgerà un’audizione con i Presidenti regionali del C.O.N.I. e del Comitato Italiano Paralimpico