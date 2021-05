RASSEGNA STAMPA. Omicidio Nadia Cella, caso riaperto

Oggi, venerdì 7 maggio, auguri a Flavia. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: aureola (cerchio, talvolta a raggiera, che circonda il capo dei santi, secondo l’iconografia tradizionale; ogni contorno anulare distinto da luminosità o colorazione più chiara). Proverbi: “Ogni gran fiume paga il tributo al mare”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: 25 anni fa l’omicidio di Nada Cella, caso riaperto con quattro sospettati (ampio servizio anche su la Repubblica di Genova). Portofino: le regate di Primavera aprono la stagione del Borgo (ampio servizio anche su la Repubblica di Genova). Emergenza covid: “Vaccini per le aziende, c’è il protocollo”; “A Sestri Levante via ai tamponi per i ragazzi della scuola media”; “Vaccini, farmacie di Rapallo al debutto”. “Il coprifuoco a mezzanotte? un grande aiuto”.

Moneglia: addio a Marco Borlotti. Castiglione Chiavarese: alle elementari “Arte per i bambini”. Lavagna diventa un set per gli studenti. Lavagna attende 632.000 euro per la sicurezza del territorio.

Chiavari: Amt contro chi non paga, maxiverifica. Chiavari: oggi ultimo giorno per i cantieri in A-12. Chiavari: azzardo e ludopatia, confronto con Libera. Chiavari: Bergonzoni al Bandolo. Chiavari: nuova scuola, il sogno della Fondazione Artigianelli. Chiavari: il professor Giannini e il teatro in classe. Chiavari: “La comunità scolastica ora è chiamata a crescere” .

Rapallo: esumazioni a San Pietro di Novella, Comitato contro il Comune”. Rapallo: il sindaco conferma: “Amianto a Travello”. Santa Margherita Ligure: pagamento Tari posticipato.

Recco: rimosso il cantiere del viadotto ferroviario.

Ne: ancora un no per le miniere.