Rapallo: ok al rendiconto 2020; avanzo disponibile 1.212.227 euro

Ieri sera il consiglio comunale si è aperto con un momento di raccoglimento in memoria di Mario Fazzini, ex consigliere comunale ed esponente di rilievo in molte associazioni cittadine.

E’ stato poi approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio 2020.

Il documento certifica le entrate e le spese sostenute dall’Ente nell’arco dell’anno, valuta i risultati definiti della gestione economica, gli effetti socialmente rilevanti e consente al consiglio comunale di esercitare le proprie attività di indirizzo e controllo.

Tra i dati più significativi del documento approvato ieri sera emergono una consistente giacenza di cassa, quantificata in 21.438.876 euro, un avanzo totale di 12.807.278 euro, un avanzo disponibile di 1.212.227 euro.

«Il Comune di Rapallo si conferma ente virtuoso e con bilancio sano nonostante la pandemia abbia stravolto completamente le nostre previsioni – commenta il Sindaco Carlo Bagnasco – L’emergenza socio sanitaria infatti ha implicato la necessità di attuare una lunga e consistente serie di misure. Pensiamo ad esempio all’erogazione di pacchi e buoni spesa, a molteplici agevolazioni e sostegni per cittadini, imprese e associazioni del territorio, quali esenzioni fiscali, sovvenzioni per assunzioni stagionali e utilizzo gratuito di spazi all’aperto.»

« L’ente, nonostante i molteplici imprevisti del 2020, non ha mutui in essere né debiti di finanziamento, ha un buon avanzo di amministrazione e la giacenza di cassa è consistente – prosegue l’assessore al bilancio Antonella Aonzo – abbiamo mantenuto invariate tutte le imposte, compresa l’esenzione dell’addizionale comunale: una scelta, quest’ultima, che il Comune di Rapallo continua a portare avanti per evitare di mettere la mano nelle tasche dei cittadini.»