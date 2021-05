Rapallo: “Nessun diritto calpestato in nome della salute”

Dal Circolo del Partito Democratico riceviamo e pubblichiamo

In virtù di quanto è accaduto in Consiglio Comunale come circolo del Pd di Rapallo ci teniamo ad esprimere per prima cosa solidarietà alla consigliera del Movimento 5 stelle Isabella De Benedetti per gli attacchi inopportuni e le minacce di denuncia da parte del Sindaco Carlo Bagnasco, con la sola colpa di aver fatto il suo mestiere, cioè l’opposizione. Come allo stesso tempo esprimiamo solidarietà agli ex ministri Francesco Boccia e Lucia Azzolina per gli attacchi ricevuti dal coordinatore provinciale di Forza Italia Giorgio Tasso, nonché capogruppo di “Bagnasco Sindaco”, dal quale ci dissociamo per le sue frasi inopportune nel suo ultimo intervento, dove ha parlato di diritti calpestati nell’ultimo anno e mezzo, includendo quindi anche il governo Draghi di cui il suo Partito fa parte. Vogliamo dunque ricordare che nella crisi pandemica in cui tutto il mondo si è trovato non è stato calpestato nulla, anzi si è voluto difendere il diritto alla Salute anche e soprattutto dei soggetti più fragili.