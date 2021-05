Rapallo: Giorgia Meloni e la festa della mamma

Dal Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Fratelli d’Italia Rapallo: sostenere la maternità per festeggiare davvero.

Continua con successo a Rapallo la campagna di raccolta firme a favore delle quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni. Gli appuntamenti del prossimo fine settimana con il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo saranno: sabato 8 maggio dalle ore 15 alle 18 e domenica 9 maggio dalle ore 10 alle 13 in P.zza Cavour lato via Mameli pedonale.

Con l’occasione della coincidenza con la Festa della mamma verrà distribuito un volantino con le proposte che Fratelli d’Italia sta avanzando per sostenere le donne che hanno figli in un momento storico che le penalizza, dove la natalità è ai minimi e le donne stanno pagando il prezzo più alto in termini occupazionali, economici e familiari.

“Fratelli d’Italia continua a chiedere che i fondi europei siano usati per incentivare l’occupazione femminile e potenziare le infrastrutture sociali. E’ necessario costruire un welfare a misura di famiglia; mettere in campo strumenti efficaci di conciliazione vita-lavoro; avviare un piano straordinario per asili nido gratuiti, che siano aperti fino a sera, anche in estate; raddoppiare i posti a tempo pieno nella scuola primaria, ridurre l’aliquota Iva al 5% per i prodotti per la prima infanzia, tutelare la maternità per lavoratrici atipiche, autonome e partite Iva. Queste sono alcune delle battaglie portate avanti da Fratelli d’Italia.” dice Monica Debè, vice Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo.

“Le donne hanno gli strumenti per misurarsi ad armi pari con gli uomini ma servono aiuti concreti per sostenerle. Alle mamme va innanzitutto garantita la scelta di poter lavorare e questo significa servizi, asili, aiuti per i figli ma anche per le aziende che assumono donne.” Sottolinea Franca Sansone, Segretaria del Circolo.

“Invitiamo i nostri concittadini a venirci a conoscere e scoprire le proposte del Partito di Giorgia Meloni e le iniziative che stiamo portando avanti sul territorio. Per chi volesse sarà ovviamente possibile aderire a Fratelli d’Italia. Un appello rivolto soprattutto alle donne: cerchiamo donne forti, determinate e che abbiano voglia di impegnarsi e mettersi in gioco in prima persona e ovviamente che credano in Giorgia Meloni!” concludono.

Gianni Arena Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo