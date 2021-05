Rapallo: sabato tesseramento Anpi in piazza Da Vico

Da Anpi Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

“Anpi è la casa degli antifascisti. Accoglie tutte e tutti coloro che vedono nella Resistenza e nella Costituzione i pilastri della democrazia. La casa è il luogo in cui sentirsi sicuri e parte di una famiglia: Anpi apre simbolicamente le porte di un posto capace di ospitare e far germogliare quotidianamente i valori democratici.” (Da Patria Indipendente, periodico online dell’Anpi)

Domani, sabato 8 maggio, dalle ore 10 alle ore 18, Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino sarà presente a Rapallo con un gazebo in piazza G. Da Vico, per una giornata dedicata al tesseramento.