Rapallo: auto d’epoca ammiratissime sul lungomare

I cantieri autostradali e le code sono riuscite anche a bloccare queste venerande signore che partecipano alla Coppa Milano-Sanremo; non è stata rispettata la tabella di marcia ed è stato modificato il percorso. A Rapallo hanno sfilato e posteggiato, ammiratissime, sul lungomare. Domani partiranno per Sanremo.

Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Anche quest’anno Rapallo è infatti tappa intermedia della Rievocazione storica automobilistica Milano – Sanremo. Ringrazio gli organizzatori dell’evento per aver scelto la nostra città. La gara rappresenta infatti il mix perfetto tra la passione per l’ingegneria e il design automobilistici, la sana competizione e la valorizzazione del nostro splendido territorio. Questo è uno dei primi eventi di spicco che si svolge all’alba della stagione turistica, speriamo che sia il segno di una cauta e progressiva ripresa per cui, anche insieme all’assessore Elisabetta Lai, stiamo lavorando quotidianamente”.