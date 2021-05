Rapallo: arrivano skateboard e canestri per street-basket

Due nuove strutture per ragazzi. A chiederle erano stati diversi giovanissimi durante gli incontri col sindaco Carlo Bagnasco. Ora le richieste diventano realtà grazie anche all’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio.

Si tratta di una pista da skateboard che verrà allestita al Parco delle Fontanine. Sarà la ditta Sad srl con sede a Cogoleto a fornire la struttura modello micro-ramp per un importo complessivo di euro 23.949.

La ditta Easy Garden di Neci Kelmen con sede a Orero provvederà invece a fornire e mettere in opera due canestri nel parco De Martino; eliminare una ceppaia, sistemare il pavimento in cemento; realizzare una recinzione in rete metallica plastificata con un cancello;, opere di ingegneria naturalistica per un importo complessivo di 11.000 euro.

Infine la ditta Gestart Srl metterà in opera tre riflettori e quanto necessario con una spesa di 2.380 euro. Spesa complessiva 45.663 euro. La determina è firmata dall’architetto Fabrizio Cantoni, procedimento seguito dal geometra Fabrizio Lepore.