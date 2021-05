Rapallo: al via la campagna per la salute del piede

Dalla Consulta del Volontariato di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Continuano i progetti della Consulta del Volontariato di Rapallo finalizzati al ben-essere della persona. Il Consiglio Direttivo della Consulta del Volontariato di Rapallo ha approvato l’ iniziativa : “Camminare in Armonia 3 ^ Campagna della prevenzione e della salute del piede “ in collaborazione con lo Studio di Podologia Footprints Rapallo Corso Italia 36 int. 3.

Maggio è il mese scelto dalla Federazione Internazionale Podologi e Podoiatri (FIP) come “mese mondiale per la prevenzione e cura del piede”.

La Consulta del volontariato di Rapallo anche quest’anno , insieme ad altre città partecipa a questa iniziativa che sempre più assume particolari significati sia sotto l’aspetto più strettamente pratico, sia sotto l’aspetto più generale dell’educazione sanitaria. I piedi sono una parte del corpo spesso sottovalutata risulta essere invece fondamentale per l’intero benessere del corpo umano. Per questo motivo la Consulta del volontariato intende promuovere la diffusione di una corretta informazione sulla importanza della cura del piede.

L’esame e la visita sono gratuite

Per fissare un appuntamento telefonare al numero 3289533868