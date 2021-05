Politica: Forza Italia, sabato e domenica le ‘Giornate del Tesseramento’

Dal coordinamento regionale di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Sabato 8 e domenica 9 maggio si svolgeranno in tutta la Liguria le Giornate del Tesseramento di Forza Italia. Saranno aperte le sedi territoriali e saranno allestiti banchetti e gazebo in diversi Comuni per incontrare i cittadini e proporre loro l’adesione al partito. Questi i luoghi e gli orari dell’iniziativa: a Genova in via Savona 5r sabato dalle 10.00 alle 19.00 e domenica dalla 14.00 alle 19.00, ad Albenga sabato dalle 10.00 alle 16.00 in viale Ponte Lungo 48, a Chiavari sabato dalle 15.30 alle 19.00 in Corso Colombo 83a, a Rapallo sabato dalle 10.00 alle 18.30 e domenica dalle 10.00 alle 15.00 in piazza Garibaldi, a Sanremo sabato dalle 15.00 alle 19.00 in piazza Colombo e domenica dalle 15.00 alle 19.00 in via Escoffier, a Sarzana sabato dalle 15.00 alle 19.00 in piazza Matteotti, a Sestri Levante sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00 in via Maria Teresa, a Ventimiglia sabato dalle 9.00 alle 15.30 e domenica dalle 9.00 alle 13.00 in via della Repubblica 5.

“L’iscrizione a Forza Italia – dichiara il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, promotore dell’iniziativa – è l’adesione ai valori di libertà, di buongoverno, di moderazione, di equilibrio e di radicamento nella tradizione europeista e occidentale che il nostro movimento politico da sempre incarna. In Liguria – prosegue – siamo impegnati nelle istituzioni e sul territorio affinché il nostro partito cresca e si rafforzi. Abbiamo tanti dirigenti e militanti che con passione e dedizione tengono alta la nostra bandiera in tutta la regione e che hanno reso possibile, con la loro disponibilità, la realizzazione delle Giornate del Tesseramento. Li ringrazio per tutto il loro impegno”, conclude Bagnasco.