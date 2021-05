Pallanuoto F/ Serie B, le ragazze del Sori tornano in vasca

Da Daniele Elefante riceviamo e pubblichiamo

Dopo un lungo periodo di stop anche per le ragazze della Sori Pool Beach è tempo di tornare in acqua e per tante giovani di belle speranze sarà l’occasione per iniziare la loro prima avventura tra le “grandi”.

La scelta societaria è stata chiara, partecipare alla serie B con un gruppo di ragazze esperte che avevano voglia di rimettersi in gioco, ma affidarsi a una cospicua parte di ragazzine del settore giovanile, dando loro la possibilità di crescere e fare esperienza in un campionato vero. Ad allenarle è Sonia Criscuolo, già tecnico della Sori Pool Beach nella precedente parentesi in serie A2 della squadra sorese. La squadra dovrà vedersela con Camogli, prima avversaria domenica alle 13.30 nella Piscina di Rapallo. “Quello che dovremo fare quest’anno è concentrarci su noi stesse, visto che l’obiettivo sarà dare tanto spazio alle ragazzine che saranno la vera colonna portante, affiancate da qualche giocatrice più esperta. Crescita e divertimento dovranno andare di pari passo, dopo questo lungo periodo di fermo”. In bocca al lupo a tutte le nostre giovani ragazze per questo loro battesimo in un campionato di serie B.