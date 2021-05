Lavagna: “La saggezza del lupo”, secondo romanzo di Alessandro Venuto

Riceviamo e pubblichiamo

“Come si diventa scrittori? Per prima cosa si deve aver letto molto, e molto vissuto”.

E Luca Amato, protagonista del secondo romanzo di Alessandro Venuto, nato a Chiavari, cresciuto a Lavagna e milanese di adozione, ha di certo vissuto una vita complicata per le strade di Milano.

E ha letto molto.

Innamorato dei romanzi sui vichinghi di Cornwell, dei libri di Jack London e della serie tv Vikings, Luca si è costruito un personaggio che, insieme al suo cane Buck, ha messo ferro e fuoco Milano seguendo la legge del branco.

L’incontro con Arianna prima e poi, una volta detenuto nel carcere di Milano Bollate, quello con la grande letteratura mondiale cambieranno la sua vita per sempre.

In un momento in cui siamo stati tutti costretti a fermarci per la pandemia, a chiuderci nelle nostre case, “La saggezza del lupo” indica una via resiliente al cambiamento e una nuova possibilità di apertura: dopo aver incontrato dal vivo scrittori come Karl Ove Knausgard e Carlo Martigli, dopo aver letto e studiato sui testi di Dostoveskij, Tolstoj e Philip Roth, Luca è pronto a trovare la sua voce e, come Martin Eden, a diventare uno scrittore dopo aver trovato ‘la saggezza del lupo’.

Tra un concerto di musica irlandese degli Shamrock Band e una lezione di meditazione sarà aiutato, in questo processo di rinascita artistica e umana, da uno strano monaco buddhista, volontario per Liberation Prison Project Italia, e da una professoressa in pensione.

Perché anche la cella di un carcere, se vista con occhi diversi, può diventare un incredibile atelier creativo. Un inno all’arte, alla bellezza e alla vita che trova sempre la sua strada, “La saggezza del lupo”, edito da Edizioni Montag, è un romanzo avvincente che, seguendo il file rouge delle grandi storie di London, avvince il lettore fino all’ultima pagina.

Dopo il grande successo di “In direzione opposta”, “La saggezza del lupo” è finalmente in vendita online sul sito di Montag e negli store delle migliori librerie italiane.

