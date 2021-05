Lavagna: due autori, due romanzi in piazza Marconi

Dall’ufficio stampa di AltreVoci Edizioni riceviamo e pubblichiamo

Due autori, due romanzi, per parlare di letteratura, di avventure e di vita. Fulvio Di Sigismondo e Roberto Chilosi, scrittori per AltreVoci Edizioni di “Eravamo soli” e “Come acqua”, saranno i protagonisti della presentazione in programma venerdì 7 maggio alle 18 in piazza Marconi a Lavagna. A condurre la giornalista e scrittrice Daniela Tresconi.

Fulvio Di Sigismondo, educatore e formatore, presenterà “Eravamo Soli”. Nel romanzo si intrecciano le storie di tre giovani, Luca, Margherita e Pezzo, con la vita di Antonio, partigiano ed ex operaio. Roberto Chilosi, impiegato, guida rafting e sportivo, in “Come acqua” racconta la sua vita, i suoi viaggi e le sue imprese sportive.

L’evento è organizzato da AltreVoci Edizioni in collaborazione con la Libreria Fieschi. Gli organizzatori ringraziano il comune di Lavagna per la disponibilità.

La presentazione si svolgerà nel rispetto della normativa anti covid.

