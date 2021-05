Chiavari: riapertura del Mignon, giornata di festa

Per la riapertura del cinema Mignon di Chiavari, il patron Massimo Colombi ha scelto “Nomadland” film di Chloè Zhao che fatto incetta di premi e riconoscimenti. Per gli appassionati un’occasione d’oro per ritornare in una sala cinematografica sanificata; il rispetto delle regole è stato seguito rigorosamente; dalla misurazione della temperatura, alla sanificazione delle mani fino ai 90 posti massimi consentiti. Due spettacoli (alle 15.30 e alle18 per poter rispettare il coprifuoco).

Pareri entusiastici all’uscita. Dice una spettatrice: “Mi sono emozionata ad entrare e sedermi; mi è parso di tornare in un luogo amico dove spesso mi sono alimentata di buon cinema. Poi ero ansiosa di assistere alla proiezione di un autentico capolavoro. Non è retorica; mi sento arricchita e felice. Per me il ritorno alla normalità non è andare al ristorante, ma assistere ad un buono spettacolo cinematografica. Devo dire grazie a Massimo Colombi”.

La proiezione di Nomadland prosegue fino a mercoledì 12 maggio.

Foto archivio