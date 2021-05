Camogli: progetto di spiaggia accessibile, costo 48.000 euro

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Approvato il progetto definitivo per la porzione di spiaggia adiacente la Terrazza delle Fantasie Marine.L’intervento, progettato dagli architetti Federica Casale e Giovanni Bertolotto, prevede opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche e la predisposizione di misure necessarie atte a facilitare l’avvicinamento all’arenile da parte di tutti i cittadini anche diversamente abili. Sarà possibile raggiungere la battigia da via Garibaldi mediante un percorso adattabile all’orografia dell’area interessata.Una spiaggia fruibile da tutti, con nuovi servizi costituiti da un locale spogliatoio e da un servizio igienico per disabili. Un gruppo di docce pubbliche in prossimità delle cabine completerà la dotazione delle nuove attrezzature.L’importo dell’intervento ammonta a€ 48.000, di cui 15.000 finanziati da Regione Liguria.