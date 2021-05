Camogli: percorsi audioguidati #amisuradibambino

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Per inaugurare la stagione estiva e turistica 2021, il Comune di Camogli entra a far parte del circuito “101 gite in Liguria, gite in Liguria #amisuradibambino”, il portale di riferimento per il turismo in Liguria, che propone centinaia di idee per trascorrere il tempo in famiglia con i bambini: gite, escursioni, manifestazioni ed esperienze, tutte “a misura di bambino”.

Camogli si presta ad accogliere i piccoli ospiti, e ha dedicato alla fascia 6-10 anni un ricco itinerario: lungomare pedonale fruibile per ogni tipo di svago, un bel parco giochi dedicato in piazza Amendola, spiaggia e mare a volontà, il Castel Dragone, il Museo Marinaro, un vero e proprio percorso ideato per vivere la città in autonomia e libertà.

Attraverso una mappa audio guidata, da ritirare gratuitamente e senza vincoli di prenotazione presso la Pro Loco Camogli, i bambini possono fare conoscenza del territorio in modo semplice, divertente e immediato, scoprendo golosità gastronomiche – e non solo – che gli esercenti convenzionati presenti sul percorso dell’itinerario possono offrire.

I bambini diventano “protagonisti” a Camogli: insieme alle loro famiglie, in relax e curiosando, potranno scoprire con facilità gli angoli più caratteristici, pittoreschi e interessanti del borgo.

Mercoledì 12 maggio, in occasione di una conferenza stampa, verrà illustrato il progetto alla presenza dell’Assessore alla Cultura Elisabetta Anversa, di Cristiano Fiore, ideatore di 101 gite in Liguria #amisuradibambino e degli esercenti che hanno aderito all’iniziativa.

Mappa